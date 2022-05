Una vita anticipazioni: Natalia viene rapita (Di giovedì 5 maggio 2022) Le anticipazioni di Una vita ci fanno sapere che Natalia viene rapita ma è tutta una farsa organizzata da Genoveva e Aurelio. Le anticipazioni di Una vita relativa alla puntata di oggi ci svelano numerosi colpi di scena. Nel dettaglio, Felipe, Ignacio e Jacinto sventano il sequestro di Natalia. Ma non è tutto la ragazza scopre che dietro la tentata rapina come sempre c’è lo zampino di Genoveva e Aurelio. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda come sempre dalle ore 14.10 circa su Canale 5. Natalia sconvolta da quanto accaduto: webCome abbiamo visto negli episodi precedenti, Genoveva, ha affrontato a muso duro Natalia. La Salmeron non accetta che la ragazza si sia innamorata di Felipe ma ... Leggi su formatonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Ledi Unaci fanno sapere chema è tutta una farsa organizzata da Genoveva e Aurelio. Ledi Unarelativa alla puntata di oggi ci svelano numerosi colpi di scena. Nel dettaglio, Felipe, Ignacio e Jacinto sventano il sequestro di. Ma non è tutto la ragazza scopre che dietro la tentata rapina come sempre c’è lo zampino di Genoveva e Aurelio. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda come sempre dalle ore 14.10 circa su Canale 5.sconvolta da quanto accaduto: webCome abbiamo visto negli episodi precedenti, Genoveva, ha affrontato a muso duro. La Salmeron non accetta che la ragazza si sia innamorata di Felipe ma ...

