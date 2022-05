Una vita anticipazioni: Mendez scopre chi ha ucciso Felicia ma viene picchiato, potrà rivelarlo a Marcos? (Di giovedì 5 maggio 2022) Natalia proprio non riesce a credere che Aurelio e Genoveva abbiano pensato di inscenare un sequestro senza neppure dirle nulla ma le cose sono andate proprio in questo modo e lei non può che prenderne atto. Dopo questo ennesimo tradimento, la ragazza deciderà di confessare tutto a Felipe oppure continuerà a fare il doppio gioco? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per la puntata di Una vita che ci aspetta domani 6 maggio 2022. Su Canale 5 per questo venerdì di inizio maggio, vedremo la seconda parte dell’episodio 1380 di Acacias 38. Vi segnaliamo nelle prossime puntate di non perdere di vista Mendez, come avrete visto l’investigatore, come si suol dire in questi casi, sta forse ficcando il naso dove non dovrebbe…Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di Una vita di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 maggio 2022) Natalia proprio non riesce a credere che Aurelio e Genoveva abbiano pensato di inscenare un sequestro senza neppure dirle nulla ma le cose sono andate proprio in questo modo e lei non può che prenderne atto. Dopo questo ennesimo tradimento, la ragazza deciderà di confessare tutto a Felipe oppure continuerà a fare il doppio gioco? Non ci resta che scoprirlo con leper la puntata di Unache ci aspetta domani 6 maggio 2022. Su Canale 5 per questo venerdì di inizio maggio, vedremo la seconda parte dell’episodio 1380 di Acacias 38. Vi segnaliamo nelle prossime puntate di non perdere di vista, come avrete visto l’investigatore, come si suol dire in questi casi, sta forse ficcando il naso dove non dovrebbe…Ma vediamo adesso lee la trama per la puntata di Unadi ...

Advertising

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle anziani, per favore, guardiamo ai giovani. I giovani ci guardano e la nostra coerenza può a… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, la pr… - mengonimarco : Onnivora di musica e anche di un mare di altre cose, seria quando si parla di pressione psicologica ed haters, prof… - Valessiabi : RT @petbooking: PET&found - 45 mesi LAMBADA: cucciola dall'animo gioso - mariellacesaro1 : RT @CasaLettori: Considera ogni giorno come una nuova vita Seneca #FotoInsolite a #CasaLettori -