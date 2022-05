Una Vita anticipazioni 12 maggio 2022, Genoveva indaga sul passato di Natalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa giovedì 12 maggio 2022 Genoveva sarà sempre più curiosa di scoprire per quale motivo Natalia ha incubi che coinvolgono Marcos. La giovane infatti durante il sonno era agitata e nominava sempre il Bacigalupe. Per quale motivo? La Salmeron vuole vederci chiaro. Seguite questo episodio della telenovela spagnola sia su Canale 5 che in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity alle ore 14:10. Fabrizio Corona denunciato da una donna sposata? Spunta una tentata estorsione Non finirebbero i guai per l'ex re dei paparazzi che pare sia stato denunciato da una donna impegnata: le ultime indiscrezioni Puntata di Una Vita del 12 maggio ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella puntata di Unatrasmessa giovedì 12sarà sempre più curiosa di scoprire per quale motivoha incubi che coinvolgono Marcos. La giovane infatti durante il sonno era agitata e nominava sempre il Bacigalupe. Per quale motivo? La Salmeron vuole vederci chiaro. Seguite questo episodio della telenovela spagnola sia su Canale 5 che in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity alle ore 14:10. Fabrizio Corona denunciato da una donna sposata? Spunta una tentata estorsione Non finirebbero i guai per l'ex re dei paparazzi che pare sia stato denunciato da una donna impegnata: le ultime indiscrezioni Puntata di Unadel 12...

