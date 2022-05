«Una squadra», sui fenomeni italiani del tennis l’ombra di Pinochet (Di giovedì 5 maggio 2022) Quattro ragazzi talentuosi con una racchetta in mano, un ex campione che si era messo in testa di capitanare una squadra per incidere il nome dell’Italia nell’insalatiera d’argento, il prestigioso L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 5 maggio 2022) Quattro ragazzi talentuosi con una racchetta in mano, un ex campione che si era messo in testa di capitanare unaper incidere il nome dell’Italia nell’insalatiera d’argento, il prestigioso L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SerieA : Il 4 Maggio di 73 anni fa a Superga ci lasciava il #GrandeTorino. Rimane indelebile il ricordo di una squadra indim… - forumJuventus : #Antun, l'agente di #Dybala, in una nota ufficiale sul futuro del suo assistito: 'Il giocatore è concentrato esclus… - juventusfc : Una vita in bianconero ???? Fino alla prima squadra ?? Fabio #Miretti ?? - rainbow_vals : RT @TheLastDuivel: E comunque, ditemi quello che volete, ma questo non è culo. Significa avere una squadra affamata che non molla mai, anch… - pierluigidif : @FedericoSaltato Ennesima chokata europea targata Pep. Per me la più grave rimane comunque la finale dello scorso… -