Un risarcimento milionario per l' aria inquinata | una sentenza europea può cambiare la storia

Advertising

Frances47065366 : RT @DBking85: Interessante questione sull’arte contemporanea: l’artista è solo chi progetta l’opera o anche chi la crea materialmente? Lo… - laurapetrarca2 : RT @DBking85: Interessante questione sull’arte contemporanea: l’artista è solo chi progetta l’opera o anche chi la crea materialmente? Lo… - SaffronHorizon : RT @DBking85: Interessante questione sull’arte contemporanea: l’artista è solo chi progetta l’opera o anche chi la crea materialmente? Lo… - laurapetretta : RT @DBking85: Interessante questione sull’arte contemporanea: l’artista è solo chi progetta l’opera o anche chi la crea materialmente? Lo… - DiracsDelta : RT @DBking85: Interessante questione sull’arte contemporanea: l’artista è solo chi progetta l’opera o anche chi la crea materialmente? Lo… -

Finestre sull'Arte

... nonché quello di legale, facendo credere di aver fatto ottenere unesigibile attraverso le continue richieste di denaro per 'aprire il server'. Il patrimonio dell'anziano ...Era stato anche chiesto al Comune unda parte della Lepanto Yachtong Service "per non essere stato in grado di concludere la procedura, per mancato utile e arricchimento dall'... Lo scultore che ha realizzato le opere di Cattelan chiede risarcimento milionario Sostiene infatti che non gli sia stata riconosciuta in modo adeguato la proprietà intellettuale del lavoro. Un risarcimento milionario, da 5 milioni di euro: è quello che Daniel Druet, ottantenne ...Una famiglia americana dovrà ricevere un maxi risarcimento di quasi 5 milioni di dollari dopo che la proprietà nella quale vivono è stata colpita da oltre 600 palline da golf in 4 anni Erik e Athina ...