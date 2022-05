Ultimo tank a Zagarolo, bufera per il manifesto dei comunisti con la "Z" putiniana (Di giovedì 5 maggio 2022) Per la serie 'Ultimo tank a Zagarolo' fa discutere il manifesto pubblicato sui social dalla sezione del Pci Monti Prenestini-Casilina in occasione della Festa della Vittoria, il 9 maggio, data della sconfitta della Germania nazista al termine della Seconda guerra mondiale. Sì, è la data in cui in Russia andrà in scena l'imponente parata e in cui sono attesi da parte del presidente Vladimir Putin nuovi annunci di guerra. La pensata dei comunisti prenestini ha fatto indignare molti dal momento che sul manifesto la "Z" di Zagarolo, comune alle porte di Roma, è rappresentata con il nastro di San Giorgio usato dalla propaganda russa in supporto dell'intervento militare in Ucraina. Nell'invitare i militanti a un dibattito che avrà luogo domenica 8 maggio al Cimitero ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Per la serie '' fa discutere ilpubblicato sui social dalla sezione del Pci Monti Prenestini-Casilina in occasione della Festa della Vittoria, il 9 maggio, data della sconfitta della Germania nazista al termine della Seconda guerra mondiale. Sì, è la data in cui in Russia andrà in scena l'imponente parata e in cui sono attesi da parte del presidente Vladimir Putin nuovi annunci di guerra. La pensata deiprenestini ha fatto indignare molti dal momento che sulla "Z" di, comune alle porte di Roma, è rappresentata con il nastro di San Giorgio usato dalla propaganda russa in supporto dell'intervento militare in Ucraina. Nell'invitare i militanti a un dibattito che avrà luogo domenica 8 maggio al Cimitero ...

