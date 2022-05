Ultime Notizie – Vaticano | cardinal Becciu | “Mia assoluta innocenza | correttezza mie condotte”

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Per me, sacerdote, non sarà facile parlare perché dilaniato da un profondo dissidio interiore, in quanto se da una parte la ricerca della verità giudiziaria m’impone di dire quanto so, dall’altra parte la mia identità sacerdotale mi porta a perdonare, a non sbandierare il male compiuto da altri, ad essere ricco di misericordia verso chi ha sbagliato, secondo quanto ci ricorda spesso Papa Francesco”. Lo afferma ile. Giovanni Angelo, già sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato Vaticana, in un testo di dichiarazioni spontanee rese nel processo insugli immobili della Santa Sede, dove ha ribadito “con forza la mia”. Ilha sostenuto “l’...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - tempoweb : Chi ha diritto alla pensione anticipata, quanti anni e contributi: l'opzione donna #5maggio @filcal… - zazoomblog : Ultime Notizie – Rapina a mano armata da Chanel nel centro di Parigi - #Ultime #Notizie #Rapina #armata -

Paura per Eva Henger . Dopo il terribile incidente in auto in Ungheria , le condizioni della showgirl, ricoverata in ospedale, non migliorano . L'attrice, coinvolta nello schianto insieme al compagno ...Il europeo durerà un altro anno, fino a giugno 2023. Via libera dal Parlamento europeo all'estensione della validità del certificato digitale Ue. Il testo è stato approvato con 432 voti favorevoli, ...In giornata, il sito FootyHeadlines ha postato un’anticipazione di come dovrebbe davvero essere la divisa rossonera per gli impegni lontano da San Siro. Negli ultimi giorni erano uscite alcune indiscr ...La città di Salerno ci crede e cerca di spingere la squadra come può verso la permanenza in Serie A, come riportato da La Gazzetta dello Sport: chiusi svariati negozi e modificamento di orari per scuo ...