Ultime Notizie – Reggina | arrestato il presidente Gallo

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ildella, Luca, è statoe posto ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono autoriciclaggio e omesso versamento delle imposte. Eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 11 milioni di euro e quote sociali di 17 società. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale capitolino, su richiesta della Procura di Roma, al fine di impedire la reiterazione dei reati indicati. Le indagini sviluppate dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno riguardato i flussi finanziari tra le numerose società facenti capo ail cui core business è rappresentato dalla ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Capo Azov: in acciaieria battaglia sanguinosa. Mosca simula attacchi con missili nuclear… - Adnkronos : Guerra #Ucraina, notte di sirene antiaeree: ultime news. #notizie - News24_it : Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo | De Luca: in Campania obbligo mascherine nei negozi... -… - PianetaMilan : #Milan, la difesa è la vera forza: solo 8 gol incassati nel 2022 -

La peste suina africana è a Roma . Un caso è stato rilevato nella Capitale e sarebbe il primo caso al di fuori dell'area fino ad ora interessata (dalla provincia di Genova verso il Piemonte fino a ...Piu' di mille persone sono state ricoverate in ospedale in Iraq nelleore per problemi respiratori a causa di una tempesta di sabbia, che ha colpito anche regioni della Siria orientale e nord - orientale. L'agenzia governativa irachena Nina cita fonti ospedaliere ...Chiedono un incremento degli organici, per alleggerire il personale medico stremato dal superlavoro dovuto alla pandemia. Il direttore generale del Gaslini risponde: "Faremo chiarezza" ...E’ stato rinnovato il protocollo d’intesa stipulato nel 2020 tra l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm), Direzione territoriale per la Toscana e l’Umbria, e PromoFirenze, azienda speciale del ...