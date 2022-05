Ultime Notizie – Rapina a mano armata da Chanel nel centro di Parigi

(Di giovedì 5 maggio 2022)oggi da. Un commando di quattro persone, una con fucile d’assalto, ha fatto irruzione nel pomeriggio nella gioielleria divicino a place Vendome, nel cuore della capitale francese, portando via un bottino che si aggira tra i due e i tre milioni di euro, secondo quanto riferisce Le Parisien. La polizia ha riferito che nessuno è rimasto ferito nel corso dellaa rue de la Paix, che è stata immediatamente transennata. Anastasia Martino, 26 anni, commessa in un negozio di costumi di fronte alla boutique, ha raccontato di aver visto “un uomo solo con un kalashnikov su una moto intorno alle 14.30. Due minuti più tardi altri tre uomini sono usciti dalla gioielleria con dei grossi sacchi neri, avevano armai automatiche e sono scappati a bordo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - gazzettanapoli : Sono 5.112 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 29.352 test esaminati. Il tasso di incidenza risale al 17,41%… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 05-05-2022 ore 19:10 - #Ultime #Notizie #05-05-2022 #19:10 -

Il Sole 24 ORE

Brutteper Marco Giampaolo in vista del match contro la Lazio . L'allenatore della Sampdoria dovrà ... Si cercherà di recuperarlo per ledue giornate di campionato. Questo il comunicato ...Le nuove varianti hanno diversi sintomi rispetto alle precedenti. Stiamo parlando delle sotto - varianti BA.4 e BA.5, che hanno avuto origine rispettivamente a metà dicembre e ai primi di gennaio. Da ... Ucraina ultime notizie. Battaglia all’Azovstal. Putin si scusa per le parole di Lavrov su Hitler La Serie B più appassionante degli ultimi anni si appresta a regalare i conclusivi novanta minuti prima di aprire le porte a playoff e (eventualmente) playout. Per la Cremonese l'ultima giornata, cont ...In un match che può sancire la promozione diretta dei grigiorossi in Serie A sono da segnalare alcuni dati interessanti ...