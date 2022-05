Ultime Notizie – Pnrr | Mite | 140 interventi per la transizione ecologica delle 19 piccole isole

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sono 140 i progetti di sviluppo sostenibile presentati dai 13 comuni19minori in risposta al bandoVerdi’, chiuso il 22 aprile scorso. Gli, per un valore complessivo di 200 milioni di euro, saranno finanziati con le risorse dell’Investimento 3.1 (M2C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo della misura – spiega ilin una nota – è di superare i problemi legati alla mancanza di connessione con la terraferma, quelli di efficientamento energetico, lo scarso approvvigionamento idrico e il complesso processo di gestione dei rifiuti, intervenendo in modo integrato e specifico in queste aree caratterizzate da un elevato potenziale di miglioramento in termini ambientali ed energetici e trasformando le...