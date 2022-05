Ultime Notizie – Palermo | muore all’ottavo mese di gravidanza | neonato in gravi condizioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 5 maggio 2022) Una donna di 39 anni,di, è morta in via Antonio Vian, in zona Acqua dei Corsari, a. Sembrerebbe che la donna abbia avuto un malore mentre si trovava con il marito che ha immediatamente chiamato il 118 e i carabinieri. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarla. La donna è stata trasportata d’urgenza al Buccheri La Ferla dove, con un parto cesareo d’urgenza, è stato fatto nascere il bambino le cuisono molto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione