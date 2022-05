Ultime Notizie – Intervista Lavrov, Israele: “Putin si è scusato” (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato, nel corso di un colloquio telefonico avuto con il primo ministro israeliano Naftali Bennett, per le frasi sulle origini ebraiche di Hitler pronunciate dal ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, nell’Intervista concessa a ‘Zona Bianca’ su Rete 4. Lo ha riferito l’ufficio di Bennett, secondo quanto riportano i media israeliani, secondo i quali il premier ha accettato le scuse e ha ringraziato Putin per aver chiarito le sue posizioni riguardo il popolo ebraico e la memoria dell’Olocausto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ebreo? “Anche Hitler aveva origini ebree, i maggiori antisemiti sono proprio gli ebrei”, aveva detto Lavrov, aggiungendo: “La nazificazione esiste” in Ucraina. Immediata la reazione di Israele. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirsi è, nel corso di un colloquio telefonico avuto con il primo ministro israeliano Naftali Bennett, per le frasi sulle origini ebraiche di Hitler pronunciate dal ministro degli Esteri, Sergei, nell’concessa a ‘Zona Bianca’ su Rete 4. Lo ha riferito l’ufficio di Bennett, secondo quanto riportano i media israeliani, secondo i quali il premier ha accettato le scuse e ha ringraziatoper aver chiarito le sue posizioni riguardo il popolo ebraico e la memoria dell’Olocausto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ebreo? “Anche Hitler aveva origini ebree, i maggiori antisemiti sono proprio gli ebrei”, aveva detto, aggiungendo: “La nazificazione esiste” in Ucraina. Immediata la reazione di. ...

