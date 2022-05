Ultime Notizie – Cybersecurity | Thales | “Attaccate il 29% delle aziende nel mondo”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il 29%a livello mondiale ha subito una violazione dei propri dati nell’ultimo anno e, nonostante gli ingenti investimenti nel settore, solo il 48% di esse – una su due – ha un piano formale per contrastare gli attacchi cyber. Stando alla ricerca effettuata dain 17 paesi e con interviste a oltre 2700 responsabili It, il 21% degli intervistati ha raccontato di avere subito un attacco ransomware e il 20% di esse ha pagato o pagherebbe un riscatto per rientrare in possesso dei propri dati. Il quadro emerge dal Data Threat Report 2022 pubblicato da, un’indagine per comprendere quali siano i trend che guidano e spingono verso significativi cambiamenti nel settore della sicurezza, tra cui spiccano ransomware, phishing e cloud, temi fondamentali e imprescindibili di un ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 47.039 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Martedì erano stati 62.071. Le vittime son… - Adnkronos : Guerra #Ucraina, notte di sirene antiaeree: ultime news. #notizie - ilFattoMolfetta : AL PALAPOLI ARRIVA IL PIROSSIGENO: LE AQUILE MOLFETTA PRONTE AL MATCH - junews24com : Dybala Inter: Zhang insiste, ma la Joya sarà nerazzurra solo in questo caso - -

Il Sole 24 ORE

Lefatiche targate National sono riconducibili a due brani composti, nel 2021, per il film "... per una delle migliori band dal vivo." Segui Rockol su Instagram per non perderti lepiù ...Se fino ad un paio di giorni fa le principali criptovalute hanno vissuto un trend discendente non particolarmente marcato ma piuttosto duraturo, sembra che nelleore le cose siano profondamente cambiate, almeno momentaneamente. Dati alla mano, infatti, valute come Bitcoin ed Ethereum stanno facendo registrare ottimi risultati sul mercato. Nello ... Ucraina ultime notizie. Mosca simula attacchi con missili nucleari. Nyt: Generali russi uccisi con ... "Se c'è un inferno nel mondo è ad Azovstal. Gli ultimi 11 chilometri quadrati di libertà a Mariupol sono stati trasformati in un inferno". Lo ha detto un consigliere del sindaco della città, Petro And ...PESARO - È la diaspora dei servizi della salute mentale. La cittadella allestita a Muraglia particolarmente per i servizi territoriali, immersa nell’area verde ...