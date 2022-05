Ultime Notizie – Armi all’Ucraina, M5S: “Parole Guerini allarmanti, Draghi venga in Aula” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Oggi il Ministro Guerini ha parlato di Armi per ‘neutralizzare’ le postazioni russe. Dichiarazioni allarmanti, tanto da rendere necessaria una precisazione del Ministero a mezzo stampa”. Lo dichiara Giuseppe Brescia, coordinatore del Comitato sicurezza M5S, le Parole del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ascoltato dalle commissioni difesa di Camera e Senato sugli sviluppi della situazione in Ucraina. “Purtroppo continuiamo a sentir parlare troppo di Armi e poco di negoziati. Il Governo deve chiarire se stiamo lavorando a un’escalation militare o a un’escalation diplomatica orientata a fermare la guerra. Siamo inoltre contrari alla posizione espressa dal Ministro, quando dice che i negoziati possono partire veramente solo dopo il cessate il fuoco. Se aspettiamo l’ultima bomba ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) “Oggi il Ministroha parlato diper ‘neutralizzare’ le postazioni russe. Dichiarazioni, tanto da rendere necessaria una precisazione del Ministero a mezzo stampa”. Lo dichiara Giuseppe Brescia, coordinatore del Comitato sicurezza M5S, ledel ministro della Difesa, Lorenzo, ascoltato dalle commissioni difesa di Camera e Senato sugli sviluppi della situazione in Ucraina. “Purtroppo continuiamo a sentir parlare troppo die poco di negoziati. Il Governo deve chiarire se stiamo lavorando a un’escalation militare o a un’escalation diplomatica orientata a fermare la guerra. Siamo inoltre contrari alla posizione espressa dal Ministro, quando dice che i negoziati possono partire veramente solo dopo il cessate il fuoco. Se aspettiamo l’ultima bomba ...

