Ultime Notizie – Aborto America, presentata in Louisiana legge che lo equipara all’omicidio (Di giovedì 5 maggio 2022) Continuano gli attacchi contro l’Aborto in America. I repubblicani dell’Assemblea Legislativa della Louisiana hanno presentato una legge che classifica l’interruzione di gravidanza come omicidio, permettendo quindi l’incriminazione delle donne. La legge, che è passata finora al vaglio di una commissione con 7 voti favorevoli e due contrari, appare quindi come la più estrema delle decine di leggi che restringono il diritto d’Aborto approvate negli Stati repubblicani negli ultimi anni, e che otterrebbero tutte luce verde nel caso che la Corte Suprema confermasse la decisione, trapelata nei giorni scorsi alla stampa, di ribaltare la sentenza che da quasi 50 anni legalizza a livello federale l’interruzione di gravidanza. E i sostenitori della legge della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Continuano gli attacchi contro l’in. I repubblicani dell’Assemblea Legislativa dellahanno presentato unache classifica l’interruzione di gravidanza come omicidio, permettendo quindi l’incriminazione delle donne. La, che è passata finora al vaglio di una commissione con 7 voti favorevoli e due contrari, appare quindi come la più estrema delle decine di leggi che restringono il diritto d’approvate negli Stati repubblicani negli ultimi anni, e che otterrebbero tutte luce verde nel caso che la Corte Suprema confermasse la decisione, trapelata nei giorni scorsi alla stampa, di ribaltare la sentenza che da quasi 50 anni legalizza a livello federale l’interruzione di gravidanza. E i sostenitori delladella ...

