Ufo | i 25 anni del Centro Ufologico Nazionale

(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Nell’anno che vede cadere il 75°versario del primo avvistamento Ufo fatto da Kenneth Arnold e del Crash di Roswell avvenuti entrambi nel 1947, il, una delle più antiche ed importanti associazioni di ricerca di settore nel mondo sorta nel lontano 1966, festeggia i 25di attività online. Sito ideato da Vladimiro Bibolotti, e online dal 6 maggio del 1997 come progetto “CUN Italia Network”, contiene migliaia di informazioni ed immagini, che lo rendono una vera e propria enciclopedia digitale online, sul fenomeno degli oggetti volanti non identificati in Italia e nel mondo. Grafica volutamente minimalista ma che ne consente la fruizione con qualsiasi dispositivo, contiene oltre alle segnalazioni di Ufo nel nostro territorio una banca dati che va dal 1900 ...

(Adnkronos) - Nell'anno che vede cadere il 75° anniversario del primo avvistamento Ufo fatto da Kenneth Arnold e del Crash di Roswell avvenuti entrambi nel 1947, il Centro Ufologico Nazionale, una del ...