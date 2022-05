Ufficiali e per tutti le reazioni WhatsApp da oggi 5 maggio, come funzionano (Di giovedì 5 maggio 2022) Il rilascio delle reazioni WhatsApp è definitivo da oggi 5 maggio. Le ben note e attese reaction sono in fase di distribuzione nell’applicazione di messaggistica in tutto il mondo, sia per utenti Android che per proprietari di iPhone. Lo ha confermato proprio Mark Zuckerberg in queste ore attraverso il profilo social Facebook. Dopo una lunghissima fase di beta durata mesi, tutti potranno testare la funzione nelle chat singole e di gruppo, in maniera semplice e immediata. Cosa sono le reazioni WhatsApp? All’interno del servizio di messaggistica si avrà ora la possibilità di associare una reaction appunto a qualsiasi contenuto. Che si tratti di un testo, di una foto o di un video, dopo l’opportuna selezione, sarà possibile scegliere quale feedback fornire al nostro ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Il rilascio delleè definitivo da. Le ben note e attese reaction sono in fase di distribuzione nell’applicazione di messaggistica in tutto il mondo, sia per utenti Android che per proprietari di iPhone. Lo ha confermato proprio Mark Zuckerberg in queste ore attraverso il profilo social Facebook. Dopo una lunghissima fase di beta durata mesi,potranno testare la funzione nelle chat singole e di gruppo, in maniera semplice e immediata. Cosa sono le? All’interno del servizio di messaggistica si avrà ora la possibilità di associare una reaction appunto a qualsiasi contenuto. Che si tratti di un testo, di una foto o di un video, dopo l’opportuna selezione, sarà possibile scegliere quale feedback fornire al nostro ...

