Uefa | martedì l’Esecutivo a Vienna | all’ordine del giorno il calendario di Euro2024

(Di giovedì 5 maggio 2022) E' in programma10 maggio 2022 a(Austria) la riunione del. Tanti gli argomenti da affrontare, tra cui ildella fase finale die la città che ospiterà la finale della Conference League e del Congressonel 2023. Verranno inoltre approvati i regolamenti di numerose competizione: Europei 2022-24, Europei 2022/23 Under 17 e 19 sia maschili che femminili, Europei futsal 2022/23 Under 19 e della Coppa delle Regioni 2022/23. Infine, prevista anche l'approvazione del regolamento licenzaper la Champions femminile.