Ue, von der Leyen: “Varato il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia” (Di giovedì 5 maggio 2022) STRASBURGO – La Commissione europea ha Varato il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per l’aggressione all’Ucraina. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha presentato davanti al Parlamento europeo riunito in plenaria le misure restrittive proposte agli Stati membri, che decideranno all’unanimità. “Proponiamo un divieto al petrolio russo, uno stop totale a tutte le importazioni di greggio entro sei mesi e di petrolio raffinato entro l’anno”, ha detto la presidente della Commissione europea. Tra le misure previste anche l’eliminazione dal sistema Swift di alcune banche russe, tra cui la SberBank, la più grande nel mercato russo, e il divieto di fornire servizi contabili e di consulenza europei di cui alcune società ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 maggio 2022) STRASBURGO – La Commissione europea haildilaper l’aggressione all’Ucraina. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der, che ha presentato davanti al Parlamento europeo riunito in plenaria le misure restrittive proposte agli Stati membri, che decideranno all’unanimità. “Proponiamo un divieto al petrolio russo, uno stop totale a tutte le importazioni di greggio entro sei mesi e di petrolio raffinato entro l’anno”, ha detto la presidente della Commissione europea. Tra le misure previste anche l’eliminazione dal sistema Swift di alcune banche russe, tra cui la SberBank, la più grande nel mercato russo, e il divieto di fornire servizi contabili e di consulenza europei di cui alcune società ...

Advertising

GiovaQuez : Di Cesare: 'Non credo di essere parte del 'ventre molle', penso che la debolezza sia spesso una forza. Von der Leye… - Mov5Stelle : Non vogliamo credere che il presidente del consiglio, Mario Draghi, non abbia letto la lettera che il 13 aprile sco… - fattoquotidiano : L'UE VA IN PEZZI Il piano è arrivato nella notte ed è stato presentato in mattinata dalla presidente della Commissi… - ditron99 : RT @IlariaBifarini: La Von der Leyen oltre al blocco di gas e carbone, propone l’embargo al petrolio russo entro sei mesi, come “sanzione c… - AndreaBS1976 : RT @IlariaBifarini: La Von der Leyen oltre al blocco di gas e carbone, propone l’embargo al petrolio russo entro sei mesi, come “sanzione c… -