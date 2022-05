Ucraina ultime notizie Battaglia all’Azovstal Nuova evacuazione da Mariupol

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 5 maggio 2022) Secondo il New York Times gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a colpire e uccidere numerosi generali russi morti in azione nel conflitto ucraino. Per il direttore della Caritas di Kiev-Zhytomyr una cinquantina di villaggi in Polyssia, regione ai confini con la Bielorussia, “hanno vissuto orrori come a Bucha”