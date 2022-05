Ucraina: timori in vista nel Giorno della Vittoria della Russia il 9 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) In Russia sono iniziati i preparativi per la parata militare del 9 maggio in occasione del Giorno della Vittoria. I funzionari occidentali esprimono timori che quel Giorno potrebbe intensificarsi la guerra in Ucraina. Ma il Cremlino afferma: “Non dichiareremo guerra all’Ucraina”. Iniziati i preparati a Mosca per il 9 maggio A Mosca sono iniziati i Leggi su periodicodaily (Di giovedì 5 maggio 2022) Insono iniziati i preparativi per la parata militare del 9in occasione del. I funzionari occidentali esprimonoche quelpotrebbe intensificarsi la guerra in. Ma il Cremlino afferma: “Non dichiareremo guerra all’”. Iniziati i preparati a Mosca per il 9A Mosca sono iniziati i

Advertising

Billa42_ : Ucraina: timori in vista nel Giorno della Vittoria della Russia il 9 maggio - GiampaoloScopa : Minsk decide di avviare delle esercitazioni militari non lontano dal confine con l'#Ucraina. Durante la notte, semb… - Black28____ : @petergomezblog @fattoquotidiano Draghi è un vile,questo lo sanno anche i sassi. Oggi Papa Francesco diventa il Pre… - MariellaLoi : RT @ilgiornale: Minsk decide di avviare delle esercitazioni militari non lontano dal confine con l'#Ucraina. Durante la notte, sembra ci si… - Luxgraph : Il 14° missile della Nord Corea e i timori nucleari «tra il 10 e il 20 maggio» #corriere #news #2022 #italy #world… -