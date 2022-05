Ucraina | Sibilia M5S | ' in Italia partiti pacifisti che vogliono incrementare armi'

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Ci sonoinche dicono di essere per la pace ma non perderebbero occasione per investire in nuovi armamenti. Si dicono ambientalisti e poi vorrebbero fare gli inceneritori. C'è un po' di confusione". E' quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carlo, esponente del Movimento 5 Stelle.

Advertising

Agenparl : Ucraina, Sottosegretario all'Interno Carlo SIBILIA (M5S): 'Partiti pacifisti che vogliono incrementare le armi?Trop… - PoliticaNewsNow : Armi all'Ucraina, Sibilia (M5S): 'Dicono di essere pacifisti e danno fondi al riarmo...' - ottopagine : M5S, Carlo Sibilia frena sulle armi all'Ucraina: 'Ora serve la diplomazia' #Avellino - Agenparl : Ucraina, Sottosegretario all'Interno Carlo SIBILIA (M5S): 'Il solo invio di armi non porterà alla soluzione diploma… -

Lo ha detto il Sottosegretario all'Interno del Movimento 5 Stelle, Carlo, ospite di Coffee Break su La7.Guerra in, allarme camorra, la sfida del Pnrr, la lotta al racket e all'usura in Campania. E, poi, c'è il rapporto con la sua città, Avellino. Il sottosegretario all'Interno, Carlo, ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Ci sono partiti in Italia che dicono di essere per la pace ma non perderebbero occasione per investire in nuovi armamenti. Si dicono ambientalisti e poi vorrebbero fare gli ...“Ci sono partiti in Italia che dicono di essere per la pace ma non perderebbero occasione per investire in nuovi armamenti. Si dicono ambientalisti e poi vorrebbero fare gli inceneritori. C’è un po’ ...