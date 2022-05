**Ucraina: Salvini, 'da Mosca a Washington, per pace andrei dovunque'** (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "L'ho ribadito anche al premier Draghi: nel mio piccolo, se potessi essere protagonista" del processo di pace, "da Mosca a Washington a Pechino a Instanbul, visto che oggi ho incontrato l'ambasciatore russo, io andrei dovunque. Non capisco la polemica italiana su chi lavora per la pace". Così Matteo Salvini lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "L'ho ribadito anche al premier Draghi: nel mio piccolo, se potessi essere protagonista" del processo di, "daa Pechino a Instanbul, visto che oggi ho incontrato l'ambasciatore russo, io. Non capisco la polemica italiana su chi lavora per la". Così Matteolasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi.

