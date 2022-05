Ucraina: Rosato, 'posizioni Guerini coerenti, M5S contraddittorio' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Le posizioni assunte dal ministro Lorenzo Guerini sono coerenti con quelle di tutti i Paesi che sostengono con convinzione l'Ucraina nel suo diritto alla difesa e con gli sforzi per la diplomazia che si stanno mettendo in campo. Molte posizioni del M5S sono invece provocazioni su un tema, quello della guerra, che preoccupa e addolora tutti gli italiani". Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Leassunte dal ministro Lorenzosonocon quelle di tutti i Paesi che sostengono con convinzione l'nel suo diritto alla difesa e con gli sforzi per la diplomazia che si stanno mettendo in campo. Moltedel M5S sono invece provocazioni su un tema, quello della guerra, che preoccupa e addolora tutti gli italiani". Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva, Ettore

