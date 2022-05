Ucraina: Renzi, 'serve conferenza pace o conseguenze guerra dure' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Quello che sta avvenendo in Ucraina va oltre le peggiori previsioni. Torno a ribadire ciò che dico dal 24 febbraio: senza diplomazia, senza inviato speciale, senza politica dell'Unione Europea sarà impossibile per le parti vincere la guerra ma sarà impossibile per tutti noi vincere la pace. serve la politica, serve una conferenza di pace. Altrimenti le conseguenze di questa guerra saranno molto più dure di quanto si immagini adesso". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Quello che sta avvenendo inva oltre le peggiori previsioni. Torno a ribadire ciò che dico dal 24 febbraio: senza diplomazia, senza inviato speciale, senza politica dell'Unione Europea sarà impossibile per le parti vincere lama sarà impossibile per tutti noi vincere lala politica,unadi. Altrimenti ledi questasaranno molto piùdi quanto si immagini adesso". Così Matteonella enews.

