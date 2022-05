Ucraina: Oms, saliti a 191 attacchi a sanità con 75 morti, 'pace unico rimedio' (Di giovedì 5 maggio 2022) Milano, 5 mag. (Adnkronos Salute)() - "Peggio dell'interruzione dei servizi sanitari", che "è stata catastrofica in tutta l'Ucraina e aggravata dagli sfollamenti e dal fatto che milioni di persone restano intrappolate in aree di conflitto, incapaci di muoversi", ci sono "gli attacchi all'assistenza sanitaria. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha finora verificato 191 attacchi, con 75 morti e 54 feriti". A fare il punto è il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che oggi ha parlato alla Conferenza dei donatori per l'Ucraina, rinnovando il suo appello: "Chiediamo alla Russia di fermare questa guerra. C'è un solo rimedio per la malattia della guerra: la pace". "Si dice spesso che la prima vittima di guerra è la verità. Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Milano, 5 mag. (Adnkronos Salute)() - "Peggio dell'interruzione dei servizi sanitari", che "è stata catastrofica in tutta l'e aggravata dagli sfollamenti e dal fatto che milioni di persone restano intrappolate in aree di conflitto, incapaci di muoversi", ci sono "gliall'assistenza sanitaria. L'Organizzazione mondiale della(Oms), ha finora verificato 191, con 75e 54 feriti". A fare il punto è il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che oggi ha parlato alla Conferenza dei donatori per l', rinnovando il suo appello: "Chiediamo alla Russia di fermare questa guerra. C'è un soloper la malattia della guerra: la". "Si dice spesso che la prima vittima di guerra è la verità. Lo ...

