Ucraina, notte di sirene antiaeree. "Tregua per evacuare civili da Azovstal" (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina, altra notte di sirene antiaeree in quasi tutto il Paese: a Kiev e Kharkiv, così come negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Lviv, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia. Lo riporta 'The Kyiv Independent'. Da oggi, giovedì 5 maggio, a sabato tra le 8 alle 18, le Forze armate russe apriranno un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili da Azovstal. Ad annunciarlo il comando russo citato dalla Tass, secondo cui, "in conformità con la decisione della leadership della Federazione russa, basata su principi di umanità, le Forze armate russe dalle 8 alle 18 ora di Mosca del 5, 6 e 7 maggio apriranno un corridoio umanitario dal territorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra, altradiin quasi tutto il Paese: a Kiev e Kharkiv, così come negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Lviv, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia. Lo riporta 'The Kyiv Independent'. Da oggi, giovedì 5 maggio, a sabato tra le 8 alle 18, le Forze armate russe apriranno un corridoio umanitario per l'evacuazione deida. Ad annunciarlo il comando russo citato dalla Tass, secondo cui, "in conformità con la decisione della leadership della Federazione russa, basata su principi di umanità, le Forze armate russe dalle 8 alle 18 ora di Mosca del 5, 6 e 7 maggio apriranno un corridoio umanitario dal territorio ...

Advertising

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, notte di sirene antiaeree in tutto il Paese. Zelensky: “Da Mariupol evacuate 344 persone” Ny… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca, simulati attacchi con missili balistici nucleari. Sirene antiaeree in tutta l'Ucraina, assalto all… - italiaserait : Ucraina, notte di sirene antiaeree. “Tregua per evacuare civili da Azovstal” - LocalPage3 : Ucraina, notte di sirene antiaeree. 'Tregua per evacuare civili da Azovstal' - LaCnews24 : Le sirene antiaeree hanno risuonato nella notte in tutta l’Ucraina. Mosca: «Tregua per evacuare civili di Azovstal»… -