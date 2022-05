Ucraina, notte di sirene antiaeree. Kiev: "Difesa Azovstal priorità numero uno" (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina, altra notte di sirene antiaeree in quasi tutto il Paese: a Kiev e Kharkiv, così come negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Lviv, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia. Lo riporta 'The Kyiv Independent'. L'impianto di Azovstal è diventato la "priorità numero uno" per la leadership politica e militare Ucraina. A dichiararlo alla Bbc è Yuriy Sak, consigliere del ministro della Difesa di Kiev, precisando che gli sforzi si sono concentrati sulla Difesa del vasto complesso industriale e sulla gestione di ulteriori evacuazioni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra, altradiin quasi tutto il Paese: ae Kharkiv, così come negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Lviv, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia. Lo riporta 'The Kyiv Independent'. L'impianto diè diventato la "uno" per la leadership politica e militare. A dichiararlo alla Bbc è Yuriy Sak, consigliere del ministro delladi, precisando che gli sforzi si sono concentrati sulladel vasto complesso industriale e sulla gestione di ulteriori evacuazioni. ...

