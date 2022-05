Ucraina | Metsola “Dobbiamo restare uniti sulle sanzioni alla Russia”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E’ sempre possibile trovare compromessi, adesso più che mai abbiamo bisogno che tutti i paesi dell’UE restino sulla stessa pagina. Oggi più che maianche su questo pacchetto di” contro la. Così Roberta, Presidente del Parlamento Europeo, in un’anticipazione dell’intervista del direttore di Rai Parlamento Antonio Preziosi che andrà in onda in versione integrale domenica mattina nella trasmissione Punto Europa. “Abbiamo avuto delle discussioni – aggiunge – il cui focus era l’, le sfide economiche, ambientali e l’energia. Erano tutte intornodomanda del Parlamento europeo che vuole che l’Italia prenda la leadership delle discussioni come Paese pro-europeista perchè ha sempre ...