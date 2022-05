**Ucraina: Mattarella, 'cultura non è isola, guerra non spezzi legami tra popoli europei'** (Di giovedì 5 maggio 2022) Braga, 4 mag. (Adnkronos) - "In questo momento in cui la guerra è tornata sul continente europeo, con migliaia di vittime e devastanti distruzioni che così profondamente lacerano vite umane e luoghi, dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo, pace e futuro. Le nostre tre Fondazioni devono continuare a svolgere la loro preziosa azione di stimolo. Non perdiamo mai di vista questa essenziale funzione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Braga, in Portogallo, al 15/mo Simposio Cotec, dal titolo 'Culture meets Innovation'. "Permettetemi di concludere citando l'esperienza di una piccola isola del Mediterraneo, Procida -vero e proprio patrimonio culturale vivente- che per il 2022 è stata designata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Braga, 4 mag. (Adnkronos) - "In questo momento in cui laè tornata sul continente europeo, con migliaia di vittime e devastanti distruzioni che così profondamente lacerano vite umane e luoghi, dobbiamo riaffermare con tenacia chee innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo, pace e futuro. Le nostre tre Fondazioni devono continuare a svolgere la loro preziosa azione di stimolo. Non perdiamo mai di vista questa essenziale funzione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Braga, in Portogallo, al 15/mo Simposio Cotec, dal titolo 'Culture meets Innovation'. "Permettetemi di concludere citando l'esperienza di una piccoladel Mediterraneo, Procida -vero e proprio patrimoniole vivente- che per il 2022 è stata designata ...

Conte e la paura di un complotto per far fuori i Cinque stelle Mattarella in Portogallo ricorda la linea italiana: "Al fianco dell'Ucraina, con vocazione di Pace". Libero Conte attacca Draghi, "Qualcuno ci vuole fuori dal governo". E difende il superbonus. M5s e'... Le liti nella maggioranza non scalfiscono Mario Draghi Sulla guerra in Ucraina , l'atteggiamento da "falco" in modalità Biden di Draghi ha infastidito l'europeista Mattarella (ma anche il mite Enrico Letta con cui sta ricucendo) che spinge per una ... Centrodestra più disunito che mai, ma ci sono ragioni precise Il Covid, la guerra in Ucraina e un Governo italiano che coinvolge tutti ... Ma la recente battaglia per il Quirinale e la riconferma di Sergio Mattarella, che hanno visto Salvini condurre una ... Guerra Russia Ucraina, le ultimissime notizie di oggi 5 maggio: la diretta Mattarella: “La nostra Costituzione sottolinea la vocazione ... A precisarlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento notturno. “Sono grato a tutti coloro che ... in Portogallo ricorda la linea italiana: "Al fianco dell', con vocazione di Pace". Libero Conte attacca Draghi, "Qualcuno ci vuole fuori dal governo". E difende il superbonus. M5s e'...Sulla guerra in, l'atteggiamento da "falco" in modalità Biden di Draghi ha infastidito l'europeista(ma anche il mite Enrico Letta con cui sta ricucendo) che spinge per una ...Il Covid, la guerra in Ucraina e un Governo italiano che coinvolge tutti ... Ma la recente battaglia per il Quirinale e la riconferma di Sergio Mattarella, che hanno visto Salvini condurre una ...Mattarella: “La nostra Costituzione sottolinea la vocazione ... A precisarlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento notturno. “Sono grato a tutti coloro che ...