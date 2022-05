Ucraina, l'Italia in campo: "Armi per neutralizzare postazioni russe" (Di giovedì 5 maggio 2022) Il ministro Guerini in commissione Difesa: "L'Italia continuerà a supportare l'Ucraina nella sua difesa dall'aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda le città" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) Il ministro Guerini in commissione Difesa: "L'continuerà a supportare l'nella sua difesa dall'aggressione russa anche con dispositivi in grado diledalle quali la Russia bombarda le città"

Advertising

DavidPuente : 3/ In passatto corrispondente a Mosca, nel 2014 fonda Pandora TV, piattaforma che diffondeva in esclusiva in Italia… - lucianonobili : “Perché Lavrov nella sua intervista ha detto che era sorpreso che l’Italia fosse in prima linea con l’Ucraina e con… - ivanscalfarotto : Ha fatto molto bene il Presidente #Draghi a ricordare oggi, al Parlamento Europeo, il tradizionale e convinto soste… - ag_mr : RT @jacopo_iacoboni: La destra in Ucraina oggi: 2% La destra in Italia oggi (secondo i sondaggi): 38-42% - sostengoi40 : 'Draghi non è stato votato da nessuno'. Paolo Liguori tuona contro il presidente del Consiglio italiano durante la… -