Ucraina, Guerini “Nostro impegno coordinato con alleati” (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il contributo italiano all’Ucraina “riguarda sistemi controcarro, di difesa aerea a cortissimo raggio, mortai, munizionamenti di artiglieria, sistemi di comunicazione, dispositivi di protezione individuale e kit di sopravvivenza. Sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all’evoluzione sul terreno, l’impegno italiano continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in audizione alle commissioni riunite Difesa di Senato e Camera sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina.“Un impegno che, in piena coerenza con le ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il contributo italiano all’“riguarda sistemi controcarro, di difesa aerea a cortissimo raggio, mortai, munizionamenti di artiglieria, sistemi di comunicazione, dispositivi di protezione individuale e kit di sopravvivenza. Sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all’evoluzione sul terreno, l’italiano continuerà a supportare l’nella sua difesa dall’aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo, in audizione alle commissioni riunite Difesa di Senato e Camera sui recenti sviluppi della situazione in.“Unche, in piena coerenza con le ...

