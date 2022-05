Ucraina, Guerini: “Da Italia armi per tutelare diritto autodifesa’ (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Italia sta fornendo all’Ucraina armi per “tutelare il proprio diritto all’autodifesa” e “dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russa bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”. Sono le parole del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ascoltato dalle commissioni difesa di Camera e Senato sugli sviluppi della situazione in Ucraina. “L’Italia esprime il proprio sostegno incondizionato all’Ucraina, vittima di un’aggressione brutale da parte delle forze armate della Federazione Russa in spregio ad ogni regola del diritto internazionale ed è volontà di questo Governo continuare a dare significativa concretezza a questo sostegno. I sistemi e i materiali che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – L’sta fornendo all’per “il proprioall’autodifesa” e “dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russa bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”. Sono le parole del ministro della Difesa, Lorenzo, ascoltato dalle commissioni difesa di Camera e Senato sugli sviluppi della situazione in. “L’esprime il proprio sostegno incondizionato all’, vittima di un’aggressione brutale da parte delle forze armate della Federazione Russa in spregio ad ogni regola delinternazionale ed è volontà di questo Governo continuare a dare significativa concretezza a questo sostegno. I sistemi e i materiali che ...

