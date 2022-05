Ucraina: ex comandante polacco, 'Kiev respinga i russi prima che Mosca invii nuovi soldati' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Grazie al sostegno degli alleati, l'Ucraina ha tutte le possibilità di sconfiggere la russia sul campo di battaglia e liberare i territori occupati nel prossimo futuro. E non è Vladimir Putin che può decidere dove e come finirà la guerra, ma il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky". E' l'opinione espressa in un'intervista a Ukrinform dall'ex comandante delle forze armate polacche, l'ex viceministro della difesa Waldemar Skszypczak. "Adesso è un buon momento per l'Ucraina - secondo il generale polacco - per recuperare ciò che ha perso. Non è Putin a dover decidere il destino della guerra, ma il presidente Zelensky. Il presidente dell'Ucraina ora sta vincendo, quindi deve determinare quando finirà. Voglio dire che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Grazie al sostegno degli alleati, l'ha tutte le possibilità di sconfiggere laa sul campo di battaglia e liberare i territori occupati nel prossimo futuro. E non è Vladimir Putin che può decidere dove e come finirà la guerra, ma il presidente dell'Volodymyr Zelensky". E' l'opinione espressa in un'intervista a Ukrinform dall'exdelle forze armate polacche, l'ex viceministro della difesa Waldemar Skszypczak. "Adesso è un buon momento per l'- secondo il generale- per recuperare ciò che ha perso. Non è Putin a dover decidere il destino della guerra, ma il presidente Zelensky. Il presidente dell'ora sta vincendo, quindi deve determinare quando finirà. Voglio dire che ...

