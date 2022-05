Ucraina e Russia “in gara” a Euro Christian Music Festival Torino (Di giovedì 5 maggio 2022) Un Festival Musicale sta diventando "una cosa grande", con riflettori puntati a causa dalla situazione internazionale sempre più complessa: la Russia insieme con l'Ucraina partecipa all'Euro Christian Music Festival Torino 2022, che si terrà l'11 e il 13 maggio, alle ore 20.30, al Teatro Gospel House a Venaria di fronte all'Allianz Stadium. "La Russia è in gara e l'Ucraina è in gara" afferma il direttore artistico Fabrizio Venturi contattato da askanews, senza però rispondere su chi saranno le artiste che rappresenteranno i due paesi, dopo una serie di conferme e smentite.La Russia, che è stata esclusa dall'Eurovision, salirà dunque, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 5 maggio 2022) Unale sta diventando "una cosa grande", con riflettori puntati a causa dalla situazione internazionale sempre più complessa: lainsieme con l'partecipa all'2022, che si terrà l'11 e il 13 maggio, alle ore 20.30, al Teatro Gospel House a Venaria di fronte all'Allianz Stadium. "Laè ine l'è in" afferma il direttore artistico Fabrizio Venturi contattato da askanews, senza però rispondere su chi saranno le artiste che rappresenteranno i due paesi, dopo una serie di conferme e smentite.La, che è stata esclusa dall'vision, salirà dunque, ...

