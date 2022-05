Ucraina, Di Maio: “Azione corale Ue per ravvivare negoziati” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina,”lavoriamo sin dal primo momento per favorire i corridoi umanitari, che in alcuni casi si stanno organizzando e in altri no. Lavoriamo per raggiungere un cessate il fuoco, ma non basta l’impegno di un singolo Paese, serve un’Azione corale dell’Europa, serve un’Azione corale dell’Ue, serve un’Azione che consenta di raggiungere cessate il fuoco localizzati, un cessate il fuoco generale e poi un accordo di pace”. Ad affermarlo il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che “continueremo a lavorare perché dobbiamo ravvivare un negoziato che in questo momento si è fermato”. “Assistiamo a civili morti, bambini usati come scudi umani, questa guerra deve finire il prima possibile e deve essere molto chiaro che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra,”lavoriamo sin dal primo momento per favorire i corridoi umanitari, che in alcuni casi si stanno organizzando e in altri no. Lavoriamo per raggiungere un cessate il fuoco, ma non basta l’impegno di un singolo Paese, serve un’dell’Europa, serve un’dell’Ue, serve un’che consenta di raggiungere cessate il fuoco localizzati, un cessate il fuoco generale e poi un accordo di pace”. Ad affermarlo il ministro degli Esteri, Luigi Di, sottolineando che “continueremo a lavorare perché dobbiamoun negoziato che in questo momento si è fermato”. “Assistiamo a civili morti, bambini usati come scudi umani, questa guerra deve finire il prima possibile e deve essere molto chiaro che ...

