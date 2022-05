**Ucraina: Conte, 'no escalation militare, Italia faccia di tutto per negoziato'** (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Io sono fermamente contrario a un escalation militare. Difendersi a mani nude non è una possibilità pratica, quindi siamo favorevoli a un sostegno ma nostro obiettivo è che si arrivi a una soluzione politica perchè un'escalation militare sarebbe drammatica e potrebbe, in ogni momento, deflagrare in un conflitto planetario. L'Italia deve far di tutto per portare Russia e Ucraina a un negoziato che fermi questa spirale". Così Giuseppe Conte a Dritto e Rovescio su Rete4. Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Io sono fermamente contrario a un. Difendersi a mani nude non è una possibilità pratica, quindi siamo favorevoli a un sostegno ma nostro obiettivo è che si arrivi a una soluzione politica perchè un'sarebbe drammatica e potrebbe, in ogni momento, deflagrare in un conflitto planetario. L'deve far diper portare Russia e Ucraina a unche fermi questa spirale". Così Giuseppea Dritto e Rovescio su Rete4.

