Ucraina | Consiglio Sicurezza russo condanna artisti traditori

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Appello di Macron a Putin: 'La Russia sia all'altezza delle sue responsabilità di membro permanente del C… - meb : Il Presidente #Mattarella ha ribadito al Consiglio d’Europa ???? l’impegno dell’Italia nella costruzione della pace,… - TgLa7 : #UkraineRussiaWar L'Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dalla Russia della sua volontà di invadere l'Ucrai… - Sabrina_Volpi02 : @JoeStrummer2211 @mentecritica Io non offendo nessuno, consiglio solo di usare il cervello. I neonazisti sono ovunq… - MichelaRoi : RT @DanieleMeloni80: #Draghi sulla guerra in #Ucraina si sta comportando molto bene. Il vertice delle nostre istituzioni - vedi il recente… -

RaiNews

... dissociandosi dalla guerra in, per Mosca "sono traditori". Lo ha affermato Nail Mukhitov, segretario aggiunto deldi sicurezza della Federazione Russa, in quella che compare come ......inIryna Venediktova, intervenuta in video - collegamento con Palazzo dei Normanni a Palermo dove è in corso la conferenza internazionale dei procuratori generali dei Paesi deld'... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 71 Milano, 5 mag. (askanews) - Gli uomini d'affari e gli uomini di spettacolo che hanno rinunciato a vivere in Russia, dissociandosi dalla guerra ...L’esponente dell’FDP ha inoltre appoggiato la momentanea scelta di Scholz di non volare in Ucraina, sottolineando che sarebbe “molto problematico” dopo che il presidente federale è stato dichiarato pe ...