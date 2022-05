Ucraina: Assocalzaturifici, 'fiera Mosca? Rispetto per sanzioni ma solidali con aziende italiane' (Di giovedì 5 maggio 2022) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Vorrei fosse chiara la posizione di Assocalzaturifici in merito alla partecipazione delle aziende calzaturiere italiane che hanno preso parte alla manifestazione fieristica di settore a Mosca: l'associazione rispetta le sanzioni imposte dalla comunità internazionale nei confronti di chi ha scatenato questo conflitto, però non posso non essere solidale con loro, anche perché come associazione abbiamo il compito di supportare tutte le nostre imprese, anche quelle che non hanno potuto fare a meno di partecipare alla fiera per vincoli contrattuali presi prima dello scatenarsi del conflitto in Ucraina. Per molte di queste aziende Russia ed Ucraina, oggi quasi inaccessibili a causa della guerra, rappresentano ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Vorrei fosse chiara la posizione diin merito alla partecipazione dellecalzaturiereche hanno preso parte alla manifestazione fieristica di settore a: l'associazione rispetta leimposte dalla comunità internazionale nei confronti di chi ha scatenato questo conflitto, però non posso non essere solidale con loro, anche perché come associazione abbiamo il compito di supportare tutte le nostre imprese, anche quelle che non hanno potuto fare a meno di partecipare allaper vincoli contrattuali presi prima dello scatenarsi del conflitto in. Per molte di questeRussia ed, oggi quasi inaccessibili a causa della guerra, rappresentano ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Assocalzaturifici, 'fiera Mosca? Rispetto per sanzioni ma solidali con aziende italiane' -… - angela_giuri : RT @S_Pavesi: Mentre il mondo civile prova a contrastare la #guerra in #Ucraina usando 'armi' economiche, oggi in #Russia ci sono aziende i… - elaisafrenk : RT @S_Pavesi: Mentre il mondo civile prova a contrastare la #guerra in #Ucraina usando 'armi' economiche, oggi in #Russia ci sono aziende i… - ninnitarantino : RT @S_Pavesi: Mentre il mondo civile prova a contrastare la #guerra in #Ucraina usando 'armi' economiche, oggi in #Russia ci sono aziende i… - gabrielebandini : RT @S_Pavesi: Mentre il mondo civile prova a contrastare la #guerra in #Ucraina usando 'armi' economiche, oggi in #Russia ci sono aziende i… -