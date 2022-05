Ucraina, a Mariupol non si ferma la battaglia dell'Azovstal (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A Mariupol continua la battaglia dell'Azovstal mentre si tenta di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate in città e nello stabilimento. Intanto, però, le sirene suonano in tutta l'Ucraina e l'offensiva prosegue. La guerra è al giorno numero settantuno. In base ai dati dell'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, ad oggi nel conflitto 221 bambini sono morti e almeno 408 sono rimasti feriti. “Nessuno può dire per quanti giorni durerà ancora questa guerra ma credo che la nostra Festa della Liberazione si stia avvicinando”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso al popolo danese nell'anniversario della liberazione della Danimarca ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Acontinua lamentre si tenta di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate in città e nello stabilimento. Intanto, però, le sirene suonano in tutta l'e l'offensiva prosegue. La guerra è al giorno numero settantuno. In base ai dati'ufficio del procuratore generale, ad oggi nel conflitto 221 bambini sono morti e almeno 408 sono rimasti feriti. “Nessuno può dire per quanti giorni durerà ancora questa guerra ma credo che la nostra Festaa Liberazione si stia avvicinando”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso al popolo danese nell'anniversarioa liberazionea Danimarca ...

