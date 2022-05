Ucraina | 25 civili feriti per attacco missilistico su Kramatorsk

Advertising

_Nico_Piro_ : #4maggio Torniamo a parlare di #guerra e di #pace di vittime civili (in #Ucraina 3,193 morti e 3,353 feriti) di 'K… - Tg3web : Ancora orrore a Irpin, nella regione a ovest di Kiyv, sono stati trovati i corpi di quasi 300 civili, molti fucilat… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata di due ore tra Putin e Macron. Il presidente russo si dice ancora 'aperto al dialogo'. I civ… - D_AMore_D_OMbra : RT @ilario82: I morti nel teatro di Mariupol bombardato sono stati 600 secondo @APNews, che ha prodotto questo bellissimo pezzo di visual j… - BrunoFerr1970 : RT @ilario82: I morti nel teatro di Mariupol bombardato sono stati 600 secondo @APNews, che ha prodotto questo bellissimo pezzo di visual j… -

...esplosioni praticamente in simultanea a Bryansk a circa 150 chilometri dal confine con l'. ... Non ci sono stati n vittime n, ma di fatto è stato messo fuori gioco un punto di rifornimento ...Mosca annuncia in serata un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l'evacuazione dei. Il Cremlino fa sapere che Putin non intende dichiarare ufficialmente guerra all'il 9 maggio,...Ci sono ancora civili, donne, bambini. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco continuo per salvarli”, ha aggiunto. La vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk ha parlato di “un’altra piccola ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) – 25 civili sono rimasti feriti a seguito di un attacco missilistico della Federazione Russa su Kramatorsk. Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare ...