(Di giovedì 5 maggio 2022) La, impegnata sul fronte di guerra, è caduta nella battaglia disotto i colpi degli ucraini. Si tratta di Valentina Galatova, 27 anni, medico dell’esercito, il cui decesso – avvenuto un mese fa – è stato confermato solo in queste ore in un attacco a colpi di mortaio durante l’assedio di, ma il suo decesso è stato confermato da Mosca soltanto adesso. Laè statail 14 aprile scorso dai colpi di mortaio “mentre svolgeva una missione di combattimento”, come raccontato dai media russi della sua città natale di Voronezh, che hanno riportato la notizia della morte. Il figlio, adesso orfano, vive con la nonna. La s0ldatessal’uccisione del ...

Avvenire_Nei : Alina Peregudova, campionessa di 14 anni, uccisa dalle bombe russe a Mariupol

Nei combattimenti di la ha perso la sua prima ufficiale donna dall'inizio della guerra. Valentina Galatova aveva 27 anni ed è statada un colpo di mortaio il 14 aprile, anche se la sua morte è stata ufficializzata dai media russi solo nelle ultime ore. Galatova, una laureata in psicologia che si era offerta come volontaria ...... scoppiato incendio - Nuovo attacco russo allo stabilimento Azovstal didove è scoppiato ... La maggior parte delle vittime è statada bombardamenti e missili, specifica l'... Uccisa a Mariupol la prima soldatessa russa: voleva vendicare il marito "separatista" morto nel Donbass