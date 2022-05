Tv, chiude Telejato: non ammessa alla graduatoria del digitale terrestre. Maniaci: “Non ci ha fermato la mafia ma lo Stato” (Di giovedì 5 maggio 2022) Ancora una volta Telejato rischia di chiudere. Tra le piccole emittenti che non potranno più trasmettere in Sicilia perchè non sono state ammesse alla graduatoria del nuovo digitale terrestre c’è anche la piccola televisione locale, guidata da Pino Maniaci, che in un vasto territorio tra Partinico e Corleone aveva un largo seguito occupandosi di inchieste sulla mafia. Già 10 anni fa l’emittente di Partinico rischiò di restare fuori dal digitale e allora dopo alcune proteste era riuscita ad essere inserita in un consorzio. “Non c’è riuscita la mafia coi suoi attentati a farci chiudere, non ci sono riusciti pezzi del tribunale di Palermo e ci riesce lo Stato. Le nostre frequenze sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ancora una voltarischia dire. Tra le piccole emittenti che non potranno più trasmettere in Sicilia perchè non sono state ammessedel nuovoc’è anche la piccola televisione locale, guidata da Pino, che in un vasto territorio tra Partinico e Corleone aveva un largo seguito occupandosi di inchieste sulla. Già 10 anni fa l’emittente di Partinico rischiò di restare fuori dale allora dopo alcune proteste era riuscita ad essere inserita in un consorzio. “Non c’è riuscita lacoi suoi attentati a farcire, non ci sono riusciti pezzi del tribunale di Palermo e ci riesce lo. Le nostre frequenze sono ...

Advertising

telodogratis : Tv: Maniaci, Telejato chiude a causa Stato non per la mafia - lasiciliait : Frequenze, chiude Telejato. Pino Maniaci: 'Non c'è riuscita la mafia e ci riesce lo Stato' - LiveSicilia : Chiude TeleJato, Maniaci: “Non vogliamo sparire” - LiveSiciliaPA : Chiude TeleJato, Maniaci: “Non vogliamo sparire” - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Palermo Chiude Telejato, storica Tv siciliana antimafia -