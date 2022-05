“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di giovedì 5 maggio 2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutil’oroscopo di oggi, giovedì 5 maggio 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile)Oggi sarai molto emotivo. Dovrai definire delle scelte che rimandi da un po’, è necessario che tu ti assumi la responsabilità di ciò che è importante per te. Soprattutto sul lavoro devi rispettare delle scadenze e non farti sfuggire la possibilità di una nuova entrata economica che ti si aprirà all’improvviso. Toro (20 aprile – 20 maggio)Con i transiti lunari di oggi avrai voglia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutidi oggi,: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile)Oggi sarai molto emotivo. Dovrai definire delle scelte che rimandi da un po’, è necessario che tu ti assumi la responsabilità di ciò che è importante per te. Soprattutto sul lavoro devi rispettare delle scadenze e non farti sfuggire la possibilità di una nuova entrata economica che ti si aprirà all’improvviso. Toro (20 aprile – 20)Con i transiti lunari di oggi avrai voglia ...

Advertising

wwgxia : @aboutgiorgia_ i gemelli di maggio insopportabili veramente sono tutti dei pazzi malati non ho mai trovato un gemelli di maggio decente - Robbieit : Bah! ???????Adesso tutti pazzi per i piedi! Porto il 46 di scarpese può interessare ?? ma resto fedele al cazzo!?? - MaglieCalcio13 : Tutti pazzi per Barella, l'offerta lascia a mani vuote la Juventus - - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Cameron Diaz, rieccola col ciuffo in piedi come in 'Tutti pazzi per Mary' #camerondiaz - Marina74555979 : RT @arcobalena7: Visionari o non. Pazzi o non. Io su #jeru in questi ultimi mesi ho trovato una vera e propria famiglia e persone che consi… -