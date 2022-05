Turista cade e danneggia una tela di Guido Reni alla Galleria Borghese

(Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Unaamericana in visita ieri pomeriggioper la mostra "a Roma, il sacro e la natura" è caduta, non è ancora chiaro se per un malore o un semplice inciampo, e ha urtato uno dei capolavori esposti del pittore bolognese, "San Francesco riceve le stimmate", lacerando una piccola parte del dipinto. La notizia, riportata in evidenza da vari quotidiani, è stata confermata ddirettrice della, Francesca Cappelletti, che questa mattina ha incontrato alcuni funzionari del comune di Roma. "È stato un incontro assolutamente collaborativo", confermano fonti della, che aggiungono: "Abbiamo constatato insieme che il danno è ridimensionato rispetto a ...

lacerazione di 4 cm 05 maggio 2022 14:44 Galleria Borghese, turista cade e danneggia celebre tela di Guido Reni
"I curatori del Museo di Roma e della Sovrintendenza Capitolina si sono recati alla Galleria Borghese per verificare l'accaduto ..."