Trovato impiccato a un albero, svolta l'autopsia sul corpo del 65enne di Foglianise: domani i funerali (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta questa mattina all'ospedale San Pio di Benevento l'autopsia sul corpo di Lino De Marco, il sessantacinquenne di Foglianise Trovato impiccato a un albero nella notte tra martedì e mercoledì scorso, in un terreno a pochi metri dalla sua abitazione. L'esame autoptico è iniziato intorno alle 10 e l'equipe del nosocomio sannita ha lavorato per circa due ore prima di disporre la restituzione della salma alla famiglia. Familiari che proprio dagli esiti dell'autopsia eseguita questa mattina si attendono elementi importanti per capire che cosa sia accaduto il giorno del 3 maggio all'uomo. I funerali del 65enne, saranno celebrati domani mattina, alle 9, nella chiesa di ...

