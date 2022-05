Troina è la prima città italiana verde e resiliente alla crisi climatica (Di giovedì 5 maggio 2022) Da Greenpeace una ottima notizia: in Italia c’è un piccolo comune siciliano, Troina, che ha deciso di raccogliere la sfida lanciata dall’associazione ambientalista per rendere la propria città non solo più verde ma in grado di affrontare l’eventuale crisi climatica che ci troveremo tutti a vivere tra non molto La sfida, come ricordato nel comunicato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 5 maggio 2022) Da Greenpeace una ottima notizia: in Italia c’è un piccolo comune siciliano,, che ha deciso di raccogliere la sfida lanciata dall’associazione ambientalista per rendere la proprianon solo piùma in grado di affrontare l’eventualeche ci troveremo tutti a vivere tra non molto La sfida, come ricordato nel comunicato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

NotiziarioC : Troina, mister Galfano: «Ci credevamo prima, figuriamoci adesso» - telodogratis : Troina prima città italiana per aree verdi contro l’inquinamento, cinque anni per completare il piano - ennavivi_it : Troina prima città italiana a rispondere all’appello di Greenpeace per una città verde e resiliente alla crisi clim… -