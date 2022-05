Torta vortice d’amore per la festa della mamma | spaziale!

(Di giovedì 5 maggio 2022) Lasi avvicina, ormai: preparate questa! Una frolla croccante al mascarpone, una crema frangipane al gusto di pistacchio e mandorle, un velo di fragole, una mousse alla vaniglia e una gelée di lamponi. È una meraviglia, ma prendetevi il tempo per godervi momento per momento ogni passaggio di questa ricetta; lamerita davvero tutta la nostra cura. Procuratevi: per la base: mascarpone, 60 g tuorli, 60 g burro, 100 g zucchero a velo, 130 g farina, 320 g farina di pistacchio, 60 g per la frangipane: burro, 75 g zucchero, 75 g + 1 cucchiaino di rum farina di pistacchi, 75 g uova, 75 g farina, 30 g per la mousse: panna da montare senza zucchero, 200 ml mascarpone, 200 g zucchero a velo, 50 g vaniglia, 1 ...

