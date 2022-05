Torre Annunziata, scioglimento bis per infiltrazioni mafiose: niente voto per le amministrative (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Comune di Torre Annunziata è stato sciolto anche per infiltrazioni mafiose. Per l'ente della città vesuviana, già interessato da un'inchiesta che aveva visto il... Leggi su ilmattino (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Comune diè stato sciolto anche per. Per l'ente della città vesuviana, già interessato da un'inchiesta che aveva visto il...

Advertising

rep_napoli : Torre Annunziata, Comune sciolto per camorra [di Mariella Parmendola] [aggiornamento delle 20:50] - MariaAversano1 : RT @mattinodinapoli: Torre Annunziata, scioglimento bis per infiltrazioni mafiose: niente voto per le amministrative - cronachecampane : Torre Annunziata, ora arriva anche lo scioglimento per camorra #torreannunziata #vincenzoascione - telodogratis : Mafia, sciolto per infiltrazioni il comune di Torre Annunziata - ciolonap : RT @mattinodinapoli: Torre Annunziata, scioglimento bis per infiltrazioni mafiose: niente voto per le amministrative -