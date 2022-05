Toromania | Belotti e Bremer | siete pronti a raccogliere la sfida di Don Robella?

Advertising

... al primo posto c'è Paolo Pulici a quota 134, al secondo da ieri c'è proprioche è salito a 100, staccando Ciccio Graziani che si è fermato a 97. Può sembrare quasi una bestemmia dirlo, ma se ...'Non abbiamo ancora preso in considerazione l'argomento' ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa parlando proprio della possibilità che sia l'ex Genoa e Monaco a raccogliere l'eredità di... Toromania: Belotti va convinto a restare. Un altro attaccante così non lo si troverà (La Stampa) Il Toro rimonta l’Empoli con due rigori, tris di Belotti: sono 100 in A da granata Anche in questa sua domenica di festa non lo nasconde: “Sta nascendo qualcosa di bello – dice -. Tutti ...Forse è troppo presto per parlare dell’attacco del Torino della prossima stagione, anche perché il momento della decisione finale di Andrea Belotti riguardo al futuro non è ancora arrivato, però è giu ...